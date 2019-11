Golfer Luiten valt verder terug in Turkije

Curry moet vrezen voor einde seizoen na breuk in linkerhand

8 november Voor de Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry is het seizoen mogelijk al voorbij. De 31-jarige vedette van Golden State Warriors liep vorige week tijdens het NBA-duel met Phoenix Suns een breuk in zijn linkerhand op. Curry moest een operatie ondergaan en volgens Amerikaanse media is de schade groter dan in eerste instantie verwacht.