Golfer Molinari wint in Wentworth

meerkamp Vetter grijpt naast medaille in Götzis

17:04 Meerkampster Anouk Vetter is bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis als vierde geëindigd. Vetter ging als vierde de tweede dag van de zevenkamp in, maar kon geen plaats meer winnen. De zege ging naar de Belgische olympisch en wereldkampioene Nafissatou Thiam.