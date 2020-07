Golfer Van Meijel uit Best opnieuw onder par op British Masters

Femke Bol zit in Bern dicht tegen Nederlands record aan

19:01 Femke Bol heeft ook bij wedstrijden in Bern indruk gemaakt. De 20-jarige Bol noteerde in Zwitserland op de 400 meter een tijd van 51,13 en daarmee was ze slechts 0,36 langzamer dan het Nederlands record van Lisanne de Witte. In 2018 zette De Witte in Berlijn het nationale record op haar naam met een tijd van 50,77.