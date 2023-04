Golficoon Tiger Woods trekt zich terug uit Masters

Woods, in 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019 winnaar van het groene jasje in Augusta, had ternauwernood de ‘cut’ gehaald. De vijftienvoudig majorwinnaar kon in zijn 25ste deelname aan de Masters niet meedoen om de winst. Hij stond onderaan het klassement toen de derde ronde zaterdag vanwege de regen en harde wind werd onderbroken. Woods had zeven holes afgewerkt en moest zondag eigenlijk de resterende twaalf holes van zijn derde ronde nog spelen.