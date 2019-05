Goud roeisters Jorritsma/Van Veen in Plovdiv

Het duo kwam na 7.22, 270 minuten binnen. De Nederlandse roeisters hadden een voorsprong van 0,61 seconde op het Chinese koppel Miaomiao Qin en Linlin Guo. De Amerikaanse roeisters Felice Mueller en Emily Regan pakten het brons.



Jorritsma en Van Veen hadden zich via de herkansingen geplaatst voor de finale. Daarin namen ze vanaf het begin de leiding en stonden die niet meer af. ,,Dat was een heel zware race reageerde Jorritsma na de race. ,,We zijn blij dat het goed ging in de finale. We weten dat we een goede snelheid en een snelle start hebben, maar onze finish is vaak niet de beste. We konden het echter volhouden en de rest voorblijven."