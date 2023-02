Goud voor judoka’s Noël van ‘t End en Michael Korrel op Grand Slam van Parijs

De 31-jarige Van ‘t End, wereldkampioen in 2019, boekte in Parijs zijn tweede zege op een Grand Slam. De Utrechter rekende in de finale via een waza-ari af met Moerad Fatiyev uit Azerbeidzjan.



Korrel had het in zijn finale heel lastig met Dzhafar Kostoev uit de Verenigde Arabische Emiraten, die hem eind vorig jaar had verslagen in de kwartfinales van de Masters in Jeruzalem. De Nederlandse nummer 2 van de wereldranglijst kreeg twee strafjes, maar sloeg in de golden score (verlenging) alsnog toe. De 28-jarige Korrel vierde zijn vijfde overwinning op een Grand Slam. Vijf jaar geleden zegevierde hij ook al in Parijs.