Gouden handbalsters door het dolle na historische WK-zege: ‘Hopelijk Nederland trots gemaakt’

,,Ik heb nergens aan gedacht, mezelf helemaal afgesloten en gedaan waar ik goed in ben en dat is die bal erin gooien”, zei Abbingh over haar beslissende strafbal.



Ze had kort daarvoor premier Mark Rutte aan de telefoon en bracht hem over hoe ontzettend trots ze was op haar ploeg. ,,En hopelijk hebben we ook Nederland trots gemaakt. We zijn jarenlang zo dichtbij een titel geweest, maar je moet toch echt wereldkampioen worden om de erkenning te krijgen die je verdient.” Abbingh scoorde tegen Spanje zeven keer. De opbouwspeelster van Oranje noteerde op het WK twee keer elf treffers in een wedstrijd.



Het was haar 71ste treffer op de eindronde in het Japanse Kumamoto, waarmee de schutter van Oranje topscorer van het toernooi werd. In de ranking hield ze Ryu Eun-hee achter zich. De Zuid-Koreaanse kwam uit op 69 doelpunten. De Sloveense Tjasa Stanko eindigde op de schutterslijst als derde met 62 treffers. Estavana Polman, die in de finale tegen Spanje negen keer raak gooide, werd vijfde in de ranking met 58 doelpunten.