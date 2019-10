Gouden Hassan: Alle emoties kwamen eruit in deze race

Later, op de persconferentie, wordt het haar opnieuw gevraagd. Waarom moeten we haar geloven, nu gebleken is dat haar deze week geschorste coach Alberto Salazar ‘a dopingcheater’ is? Er volgt een bevlogen relaas. ,,Waarom mensen zouden moeten geloven dat ik schoon ben?” Ze noemt haar prestaties in 2013, in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 op. ,,Ik was een constante atleet. Won Diamond Leagues, liep wereldrecords. Wat denken mensen? Dat ik nooit getest word? En dat ik zowel de 800 als de halve marathon aankan? Dat kon ik vroeger ook. Ik ben al vijf jaar een complete loper.”



Zelfs nadat een man van de organisatie de persconferentie heeft beëindigd, neemt ze nog een keer het woord. ,,Ik geloof in schone sport en ik geloof ook in de talenten bij het Oregon Project. Sinds ik bij Alberto ben gaan trainen, heb ik hem alleen maar hard zien werken.”