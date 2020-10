Gouden medailleregen voor Nederland op EK roeien

Paulis en Keijser waren vorig jaar al goed voor zilver bij de WK roeien in het Oostenrijkse Linz. In Poznan had het duo een moeilijke start, maar ze bereikten toch als eerste de finish.



Martine Veldhuis had de reeks Oranje-successen geopend met het behalen van de titel in de lichte vrouwen skiff. Stef Broenink en Melvin Twellaar veroverden het goud in de mannen dubbeltwee. Na een lange achtervolging haalden ze nog net op tijd de Zwitsers Barnabé Delarze en Roman Röösli in.



Ymkje Clevering, Veronique Meester, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf prolongeerden hun titel in de vier-zonder-stuurvrouw. Ze voeren vanaf de start van de race op kop. Dat deden ook Boudewijn Röell, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf in de mannen vier-zonder.



Roos de Jong en Lisa Scheenaard pakten het zilver in de vrouwen dubbeltwee.

Er volgen nog vier wedstrijden, waaronder die van de mannen dubbelvier, regerend Europees- en wereldkampioen.