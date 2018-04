Gregorius blinkt uit bij Yankees

Een bijzondere prestatie, want Gregorius (28) evenaarde bijna honkbalheld Alex Rodriguez, die in april 2005 drie homeruns maakte voor de Yankees en tien man binnenbracht.



De Nederlandse korte stop begon met een homerun in de derde inning en herhaalde dat in de zevende inning. Beide keren nam hij twee ploeggenoten mee over de thuisplaat. In de achtste bracht hij na een ferme honkslag weer twee ploeggenoten binnen.



Gregorius bleef zelf nuchter onder zijn dominante optreden in de eerste thuiswedstrijd van de Yankees in dit seizoen. ,,De winst is het belangrijkst. Het gaat niet om mij, maar om het team.''