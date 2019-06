Griekenland na vier jaar terug in IOC

Griekenland raakte in 2015 de IOC-zetel kwijt. Dat was voor de eerste keer sinds 1894, het jaar waarin het IOC werd opgericht. In 1896 vonden de eerste moderne Olympische Spelen in Griekenland plaats. In 2004 werden de Zomerspelen opnieuw in Griekenland gehouden. In 2021 zal in Athene het IOC-congres worden georganiseerd.