Griekse zeilkampioene doet boekje open over seksueel misbruik

De winnares van olympisch goud in 2004 (Athene) en brons in 2008 (Peking) deed haar onthulling in een door de Griekse overheid gesponsorde teleconferentie over seksueel misbruik. De inmiddels 43-jarige Bekatorou zweeg destijds om te kunnen blijven zeilen. ,,Op dat moment hadden we geen enkele samenwerking met een sportpsycholoog, en ik zou natuurlijk nooit met mijn ouders praten omdat ze me zouden hebben tegengehouden om te zeilen”, zei de oud-zeilster. Bekatorou vertelde verder dat de dader nog altijd een “machtspositie” bekleedt bij de zeilbond.