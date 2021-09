Guye Adola blijft in Berlijn ver af van wereldrecord marathon

Publieks­trek­ker Nieky Holzken tekent na zware onderhande­lin­gen ‘het beste contract van zijn carrière’

13 september De onderhandelingen duurden ruim 4,5 maand, maar nu is het dan eindelijk zover: Nieky Holzken (37) tekent een nieuw 2-jarig contract bij ONE Championship. En dat lucht op, zeker ook vanwege de voorwaarden. ,,Dit is het beste contract in mijn carrière, nóg beter dan het vorige”, zegt Holzken.