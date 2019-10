Hambüchen: Epke olympisch kampioen voor altijd

Door Sven Driesen en Marcel Luyckx



Na Rio beëindigde Hambüchen zijn turncarrière. Hij is nog altijd bevriend met zijn voorganger en generatiegenoot. In de Hanns-Martin Schleyer Halle vervult hij deze WK de rol van ambassadeur. ,,Ik wist dat Epke problemen had in de voorbereiding, dat hij ziek was geweest, uit vorm. Ik dacht dat hij de finale toch zou halen. Het maakt mij verdrietig. Epke is een goede vriend. Ik herinner me nog onze eerste ontmoeting in 2004. Ik was 16, hij 17. Het was een wedstrijd tussen teams met twee junioren en één senior. Wij waren nog junior, onze oudere broers de senior van onze teams. Na de kwalificatie gingen zij feesten, zij waren al klaar. Epke en ik moesten ons focussen op de rekstokfinale. Daar leerden we elkaar beter kennen, werden we vrienden. Daarna kwamen we elkaar in elke rekstokfinale tegen’', vertelt Hambüchen.