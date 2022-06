Handballers dankzij wildcard voor het eerst in 62 jaar naar WK: ‘Unieke deelname’

Het IHF deelt voor ieder kampioenschap een wildcard uit en dit keer waren het er zelfs twee, omdat Oceanië geen team heeft dat sterk genoeg wordt geacht voor deelname. Naast Nederland mag ook Slovenië met een vrijbrief deelnemen aan het WK, dat wordt gehouden in Polen en Zweden.

De mannen van Oranje maakten de laatste jaren furore tijdens het EK. In januari was het team van coach Erlingur Richardsson in Boedapest goed voor een tiende plaats. Plaatsing voor het WK moest daarna bewerkstelligd worden in een play-off tegen Portugal, maar dat liep verkeerd af door een fikse nederlaag in Eindhoven (28-35).

,,We zijn uitermate trots dat de IHF met deze wildcard erkent dat het Nederlands mannenteam thuishoort op het WK”, zegt algemeen directeur Jaap Wals van het NHV. ,,Het is een unieke deelname die het team heeft afgedwongen met fantastische prestaties in de afgelopen jaren. Door actief te zijn op het WK is het NHV ervan overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de handbalsport in Nederland. Wij zijn de IHF zeer dankbaar voor deze kans.”

Volledig scherm Assistent-coach Edwin Kippers (m) spreekt de handballers toe. © AFP

Nederland was slechts een keer deelnemer aan het WK. In 1961, toen het toernooi in de kinderschoenen stond, werd Oranje na twee nederlagen naar huis gestuurd. Met de wildcard op zak zal handbalbond NHV wel snel op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach, de banden met Richardsson werden begin deze maand na een evaluatie verbroken.

Naast Nederland kreeg ook Slovenië een wildcard. Er doen 32 landen mee aan het WK, dat plaatsvindt van 12 tot en met 29 januari 2023. De loting voor de groepsindeling is zaterdag 2 juli in het Poolse Katowice.