Handballers gaan op WK tegen favoriet Noorwegen pas in laatste minuten door de knieën

Als Nederland en Noorwegen elkaar treffen in een handbalwedstrijd wint de Scandinavische ploeg negen van de tien keer. En die tiende keer ook, als er geen rare dingen gebeuren. De Noorse ploeg is een van de titelkandidaten, was zesde bij het laatste WK in Egypte. Nederland komt net kijken in de subtop van Europa, en de wereld.

In Krakau stond de zege in de groep - en twee punten in de hoofdronde - op het spel, aangezien beide teams hadden gewonnen van Argentinië en Noord-Macedonië. Noorwegen zou de overwinning wel even veilig stellen, en daarna de wedstrijd uitspelen met de tweede keus, was de verwachting. Daarbij was alleen geen rekening gehouden met het moordende tempo dat Oranje in de aanval hanteert. Luc Steins, Kay Smits en Dani Baijens rennen gewoonweg harder dan vrijwel alle opponenten. Als ze dan, zoals in de eerste helft, ook nog eens weinig fouten maken en vernuftige passes uit de hoge hoed toveren, kan het onwaarschijnlijke waarschijnlijk worden.