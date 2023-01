Handballers sluiten sterk WK af met verliespartij tegen Servië: ‘Die laatste wedstrijd blijft nog wel even hangen’

Met videoHet WK handbal is voor Oranje geëindigd met een teleurstelling. De laatste wedstrijd van het toernooi in Katowice tegen Servië ging verloren (30-32).

Het afsluitende duel tegen Servië, met de derde plaats in de groep als inzet, werd een typische puntje-puntje wedstrijd, waarin beide teams lang zicht hielden op de overwinning. Ook een zeer pittige partij vol tijdstraffen waarbij aan beide kanten een rode kaart viel, voor Mijajlo Marsenic en Samir Benghanem (drie tijdstraffen).

De vermoeidheid eiste zijn tol bij het team van bondscoach Staffan Olsson. Waar Oranje roteerde met een tiental spelers, hadden de tegenstanders vaak volwaardige selecties van 16 of 18 man. ,,Het werd steeds lastiger om het vol te houden’’, merkte doelman Bart Ravensbergen. ,,Ik speel alleen in de dekking, dus bij mij valt het mee. Dat is maar een halve baan, haha. Maar je merkte wel dat de jongens het zwaar hadden na met zes wedstrijden in anderhalve week‘’, besefte Robin Schoenaker.

Strafworpen

Oranje verspeelde in de eerste helft een voorsprong van drie doelpunten. Beslissend in de eindfase was dat het team van Olsson nauwelijks meer tot scoren kwam. Bovendien werden drie strafworpen gemist tegen de sterke keeper Dejan Milosavljev, die zijn dagelijks brood verdient bij Füchse Berlin. Tot 29-29 was er evenwicht, in de laatste minuten drukte Servië door.

Regisseur Luc Steins in de mangel tussen twee Servische handballers. Nederland verloor de wedstrijd met twee doelpunten verschil.

Door de nederlaag verspeelde Nederland het (beperkte) zicht op een plaats in het olympisch kwalificatietoernooi van 2024, daarvoor was een klassering in de top-12 noodzakelijk. Oranje eindigde als veertiende. ,,Ons eerste tiental is sterk, maar er komen er nog een paar aan’’, zei Ravensbergen. ,,Als iedereen 100 procent fit is, kunnen we iedere tegenstander aan. We kunnen tevreden zijn, het is een mooi toernooi geweest voor ons. Maar die laatste wedstrijd blijft toch nog wel even hangen’’, stelde Schoenaker.

De doelman en de dekkingspecialist kunnen persoonlijk nog wel wat overhouden aan het WK. Ravensbergen, speler van Nordhorn-Lingen in de tweede Bundesliga, nestelde zich in de top-10 van het keeperslijstje van het WK. Schoenaker, die in de BENE-league als semi-prof voor Sporting Pelt uitkomt, kon zich ook onderscheiden. In beide gevallen zitten er haken en ogen aan een mogelijke stap omhoog. ,

,De eerste drie wedstrijden waren heel goed, daarna werd het iets minder. En ik heb nog een contract in Nordhorn’’, wist Ravensbergen. ,,Je weet nooit wie er langskomt. Maar ik ben net vader geworden van een dochter en daar zal ik zeker rekening mee houden’’, memoreerde Schoenaker. In gedachten was hij al bij de volgende wedstrijd, komend weekeinde ‘gewoon’ met Sporting Pelt bij Tachos. ,,Dat is wel even wat anders dan op een WK spelen tegen Servië.’’

De wedstrijd in Katowice was meteen de laatste interland voor de routiniers Jeffrey Boomhouwer (34), Jasper Adams (33) en Iso Sluijters (32). Het drietal was samen goed voor meer dan 300 interlands.

Kay Smits kon ondanks zijn zes treffers een nederlaag voor Oranje niet voorkomen.