Handballers verliezen nipt van IJsland in tweede EK-duel en moeten dinsdag Portugal verslaan

Na de verrassende zege tegen Hongarije (31-28) had Oranje twee kansen om haar doel te bereiken. In de hoofdronde lonken aansprekende duels tegen Denemarken en Frankrijk, twee van de beste teams van de wereld. Maar ja, dan moet er nog wel winst geboekt worden tegen IJsland óf Portugal.



Voor Erlingur Richardsson was het duel tegen IJsland helemaal bijzonder. De coach van Oranje, tevens werkzaam bij IBV Vestmannaeyjar, kent de tegenstander natuurlijk van haver tot gort. Aan de overkant spelen bovendien Daniel Tor Ingason, de vriend van zijn dochter Sandra, en neef Ellidi Vidarsson in de nationale ploeg.

Richardsson, die nog nooit een team tegen zijn land heeft aangestuurd, houdt zijn gevoelens voor zich en beperkt zich tot de conclusie dat IJsland en Nederland aardig vergelijkbare teams zijn. Met wat meer kleinere spelers, meer de nadruk op snel spel. Dat is uitzonderlijk in het Europese handbal waar de meeste teams met beren van kerels - twee meter hoog en bijna net zo breed - op het veld staan.

Moeite

Die snelle mannetjes van beide teams treden echter maar weinig op de voorgrond tijdens de wedstrijd. Nederland heeft zichtbaar moeite met de agressieve dekking van de tegenstander, die ver voor de cirkel verdedigt. Regisseur Luc Steins slaagt er nauwelijks in om gaatjes te vinden in de witte bewegende muur voor zijn neus. Daardoor wordt het teveel man tegen man knokken en te weinig rennen. Al blijft Kay Smits wel scoren, met name uit strafworpen. De opbouwer is voorlopig de topschutter van het toernooi met liefst 24 treffers na twee duels.



Met hangen en wurgen blijft Oranje in de buurt van de favoriet (15-13 bij rust). Daarna glipt het de formatie langzaam maar zeker uit de vingers, zonder dat het verschil groeit. IJsland heeft meer ervaring, is iets geslepener en scherper, maar weigert de wedstrijd ogenschijnlijk te beslissen.

Revalidatie

Een sterke doelman kan naast het Limburgse superduo Steins - Smits ook de sleutel voor succes zijn. Bart Ravensbergen is een prima keeper, met een verhaal. Vier maanden geleden lag de goalie uit Voorschoten op de operatietafel wegens een hernia. Even was Ravensbergen zelfs bang dat hij nooit weer zijn oude niveau zou halen. ,,Ik kon mijn voeten niet meer omhoog krijgen. De operatie, met een revalidatie op Papendal, is echt mijn redding geweest. Na een week of acht stond ik er weer.’’

Ravensbergen degradeerde vorige zomer met HSG Nordhorn-Lingen naar de tweede Bundesliga maar heeft ervoor gekozen om bij de club te blijven en te proberen weer te promoveren. Als teken van loyaliteit, ook omdat hij met zijn vriendin is gesetteld bij de formatie net over de grens bij Denekamp.

In Oranje is Ravensbergen onomstreden de eerste keus, maar hij kan het team net niet genoeg helpen met saves. In de tweede helft gaat het percentage stops wel omhoog en zorgt Ravensbergen ervoor dat het spannend blijft tot de allerlaatste seconde. De kans om een punt te pakken wordt Oranje echter niet gegeven.

Mede omdat Hongarije pas in de laatste seconden van Portugal wint (31-30) is er nog geen man overboord voor Oranje. De beslissing valt pas dinsdagavond (20.30 uur) als Portugal de opponent is. Een zwaar geplaagde tegenstander, die met tien coronagevallen te maken heeft gehad en daardoor voortijdig is uitgeschakeld.

