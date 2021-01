Handballers vieren gelijkspel tegen Slovenië als een overwinning

SamenvattingEen overwinning was te veel gevraagd, maar de Nederlandse handballers hebben zich in Celje kranig geweerd tegen Slovenië in de kwalificatie voor het EK van 2022. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelde zelfs gelijk met 27-27. Het punt werd gevierd als een overwinning, omdat de ploeg afgelopen woensdag in Almere nog afstraffing kreeg van Slovenië met 34-23.

Oranje maakte dankbaar gebruik van de rentree van Luc Steins, de spelmaker die de thuiswedstrijd miste vanwege een positieve coronatest. De Limburger zorgde er met zijn creatieve inbreng voor dat Oranje in de uitwedstrijd wel stand hield. Ook Kay Smits vertolkte een hoofdrol met 9 treffers. Samir Benghanem scoorde vijf keer, Bobby Schagen was goed voor vier doelpunten.

De ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson blijft door het gelijke spel derde in de kwalificatiegroep 5. De eerste twee van de acht groepen na zes speelronden plaatsen zich voor het EK, maar ook de beste vier nummers drie mogen naar de eindronde.

Volledig scherm Luc Steins (midden) © ANP

Steins was eindelijk weer beschikbaar voor Oranje. De Limburger testte in december positief op het coronavirus en miste daardoor niet alleen de Final Four met zijn club Paris Saint-Germain in de Champions League, maar ook de thuiswedstrijd tegen Slovenië die uitliep op de een sof. Na een prima eerste helft raakte de Nederlandse ploeg in de tweede helft compleet van slag en kreeg het er ongenadig hard van langs.

Met Steins was er balans in de ploeg en vooral meer agressie. Oranje liet zich deze keer niet zoekspelen in de tweede helft en kwam tien minuten voor tijd na een run van vijf doelpunten op rij op 25-25. Er was zelfs even zicht op de overwinning, maar Slovenië is nog altijd Europese top en liet het zover niet komen. De nummer vier van het afgelopen EK moest wel een gelijkspel toestaan door een rake worp van Kay Smits in de slotseconden.

,,Een belangrijk puntje”, zei Steins na afloop van het duel bij Ziggo Sport. ,,Elk doelpunt is belangrijk in de EK-kwalificatie en om die reden was het jammer dat in de thuiswedstrijd het verschil zo hoog opliep. Nu was er na een goede eerste helft het besef dat er wat te halen viel en waren we ook in staat iets extra’s te geven.”

Volledig scherm © ANP