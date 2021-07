Handbalsters hebben nog genoeg werk te doen in aanloop naar Olympische Spelen

De Nederlandse handbalsters hebben hun uitzwaaiwedstrijd voor vertrek naar de Olympische Spelen in Tokio verloren. Zweden won met 23-28 in de Maaspoort in Den Bosch, waar zo'n duizend toeschouwers aanwezig waren. Bij rust stond het 9-17. Angela Malestein was topscorer met zes treffers.

De ploeg van Emmanuel Mayonnade vertrekt komende week naar Tokio, waar de wedstrijden in het Yoyogi National Gymnasium gespeeld gaan worden. Daar treft de regerend wereldkampioen (van december 2019) achtereenvolgens Japan, Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro. Vier van de zes landen uit poule A gaan door naar de kwartfinales. Zweden zit in poule B met Spanje, Rusland, Hongarije, Frankrijk en Brazilië. Het toernooi begint op zondag 25 juli, de finale is twee weken later op zondag 8 augustus.

De Nederlandse handbalsters zagen de afgelopen weken de ervaren Estavana Polman (28) en de talentvolle Delaila Amega (23) wegvallen met nieuwe knieblessures, terwijl Jessy Kramer (30) zelfs helemaal een punt achter haar carrière zette. Daar kwam ook nog eens bij dat Yvette Broch, die juist weer was teruggekeerd in de selectie na jarenlange afwezigheid, besloot om toch niet mee te gaan naar de Olympische Spelen omdat ze zich niet wil laten vaccineren.

Oranje had in het drielandentoernooi in Den Bosch op vrijdag nog een 30-29 zege geboekt op olympisch kampioen Rusland, maar tegen Zweden was het team van Mayonnade vanavond niet opgewassen. Tegen de Russinnen keek Oranje zeven minuten na rust nog tegen een 17-25 achterstand aan, maar slaagde de ploeg er wel in om de wedstrijd nog om te buigen en in winst om te zetten. Vanavond lukte dat niet meer na een matige start.

Terugkeer van Nycke Groot

Goed nieuws voor Oranje is wel de terugkeer van de ervaren topspeelster Nycke Groot (33), die direct een paar fraaie treffers maakte. ,,We hebben nog drie weken te gaan. Of dat kort is? Nee hoor, in drie weken kun je nog heel veel stappen maken. Ik moet ook nog even in het ritme van interlands komen, dat is toch anders dan bij mijn club. Straks op de Spelen zit er ook altijd een dag tussen de wedstrijden, dat ritme moet ik wel aankunnen.”

,,Ik hoorde na de wedstrijd dat we twintig kansen hebben gemist. Dat overkomt ons niet vaak. We hadden vooraf bewust weinig beelden van Zweden bekeken, omdat we ons vooral op onszelf wilden richten. Daardoor zag je wel dat we in het begin een paar keer werden verrast door bepaalde acties", zei keepster Tess Wester. Rinka Duijndam verving haar halverwege en keepte een goede tweede helft, waarin ze elf tegentreffers kreeg.

Polman was met haar moeder en dochter op de tribune aanwezig in Den Bosch. De Arnhemse speelster werd afgelopen dinsdag geopereerd aan haar knie. ,,Ik had verwacht dat ik er een jaar uit zou zijn. Dat is nu waarschijnlijk maar drie tot zes maanden. Ik heb die chirurg vijf minuten geknuffeld toen ik dat hoorde. Natuurlijk baal ik dat ik de Olympische Spelen ga missen, maar bij mij is de knop al om. Ik hoop echt dat de meiden gaan genieten van de olympische Spelen, want het is echt iets unieks. Ik ben blij dat ik het in Rio heb meegemaakt. Natuurlijk is die frustratie is er ook wel geweest. Zo van: waarom moet mij dit nu weer overkomen?” zei Polman tijdens de rust in gesprek met Bas van Veenendaal en Jessy Kramer op Ziggo Sport.

,,Maar die frustratie kan ik wel van me afzetten. Ik heb een mooi gezin thuis, daar haal ik mijn kracht en vreugde uit. Ze hebben de kruisband niet vervangen. Ze hebben aan mijn bot gewerkt en meniscus weer mooi gemaakt. Daar kreeg ik steeds de klappen. Ik doe het nu wel iets rustiger aan in mijn herstel. De afgelopen maanden heb ik echt als een gek gewerkt om de Spelen te halen. Moet je m'n armen zien joh, ik kan misschien wel bodybuilder worden nog. Maar als ik nu even twee dagen niks wil doen, dan neem ik die tijd en ga ik gewoon lekker op de bank liggen.”