Handbalsters pakken EK-brons na zege op Roemenië

Door Lisette van der Geest



De spanning in de troostfinale zat in het einde. In een bijna vol sportpaleis van Bercy – later op de dag staat de finale van thuisland Frankrijk tegen Rusland op het programma – was Nederland het grootste deel van de wedstrijd de sterkere ploeg. Met 8-15 gingen de handbalsters de rust in, het eerste deel van de tweede helft werd de overmacht alleen maar groter. Tot de laatste tien minuten, waar de Roemenen terugkwamen naar drie punten verschil. Een verschil dat bijna tot het einde van de wedstrijd in stand bleef. Het werd 20-24.



De Nederlandse handbalsters begonnen zondagmiddag al gebutst en gehavend aan de wedstrijd na twee pittige weken, met voor de ploeg van Thomsen het zwaartepunt voornamelijk in de tweede week. Het speelschema van deze editie van het EK is anders dan dat op de voorgaande grote toernooien, ervaart de bondscoach. Thomsen: ,,Nu zie je meer geblesseerden. Dit EK speelden wij twee zware wedstrijden na elkaar, en kwam de halve finale na een reisdag, wat ook zwaar is.”



Nederland trof het als poulehoofd niet met het vervolgprogramma: ze moesten vier dagen wachten voordat ze konden beginnen aan de hoofdronde, vervolgens speelden ze in vier dagen tijd drie belangrijke wedstrijden. Frankrijk, winnaar van Nederland in de halve finale, had een programma dat meer gespreid was. Thomsen, een dag voor de wedstrijd: ,,Dat is hoe het is, voor onze instelling voor de strijd om het brons maakt het niks uit, ik wil winnen.” Daarnaast wist Thomsen ook: de Roemenen kenden een even zwaar EK-programma en misten hun belangrijkste speelster. Cristina Neagu scheurde in de laatste wedstrijd van de hoofdronde haar kruisband.



Ook Thomsen moest in haar streven naar een derde plaats omgaan met het gemis van speelsters. essy Kramer en Martine Smeets moesten in het laatste deel van de halve finale van vrijdagavond geblesseerd uitstappen. Zaterdag riep de bondscoach daarom Inger Smits op. Een dag later liet Thomsen bijna al haar speelsters aan bod komen in de strijd om het brons, waaronder Kelly Dulfer, als enige Nederlandse verkozen in het All Star Team van het EK, als beste verdediger.



De derde plaats zegt veel over de continuïteit van Nederland. Voor het vierde jaar op rij eindigen de handbalsters op het podium bij een groot eindtoernooi. Een jaar geleden wonnen de handbalsters brons op het WK, het jaar daarvoor zilver op het EK en het jaar daarvoor zilver op het WK. Lois Abbingh werd na afloop verkozen tot beste speelster in de troostfinale en Kelly Dulfer kreeg de prijs voor beste verdediger van het toernooi.