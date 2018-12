Handbalsters starten EK met fraaie zege op Hongarije

In poule C, waar ook Kroatië en Spanje inzitten, was Hongarije op papier de zwaarste tegenstander voor de Nederlandse vrouwen. In maart in Eindhoven - al wist ze dat destijds niet tevens de laatste wedstrijd van Broch- verloor Nederland met een doelpunt verschil van Hongarije (22-23). Een paar dagen daarvoor was het andersom en greep Nederland met 19-18 de winst.



De Nederlandse handbalsters pakken belangrijke punten voor hun streven verder in het toernooi te komen. Een jaar geleden tijdens het WK in Duitsland kende het team van Thomsen een moeilijk toernooi. Lois Abbingh was de enige speelster in vorm. Op karakter bereikten ze de halve finale, zo verklaarden Wester en Groot later, al wonnen ze uiteindelijk het brons.