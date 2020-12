Handbalsters stellen ook in laatste EK-duel zwaar teleur

De Nederlandse handbalsters zijn op het EK in Denemarken als zesde geëindigd. In de wedstrijd om de vijfde plaats werd ruim verloren. Rusland, dat na de uitschakeling voor de halve finales nog bondscoach Ambros Martin ontsloeg, was net wat effectiever in de afwerking en won met 33-27.

Het toernooi in Kolding is voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade zwaar teleurstellend verlopen. De eerste groepsfase werd maar ternauwernood overleefd, waarna Nederland (nota bene de regerend wereldkampioen) in de tweede groepsfase achter Noorwegen en Kroatië eindigde en zich daardoor niet plaatste voor de halve finale. Zodoende was de strijd om de vijfde plaats het hoogst haalbare.

Nederland - Rusland was vanmiddag een herhaling van de halve WK-finale van vorig jaar. Destijds won Oranje met 33-32, dit keer volgde er een flinke nederlaag. Het begin was al slecht: na tien minuten stond het 7-2 voor Rusland, de Olympisch kampioen van 2016. Vooral de manier waarop de eerste Russische aanval direct een tegendoelpunt opleverde, stoorde Mayonnade, zo bleek tijdens de eerste time-out. ,,Daar hebben we het vanmorgen een kwartier lang over gehad, iedereen staat te slapen!", zo baalde de Fransman duidelijk hoorbaar van het gebrek aan scherpte.

Negatieve balans

Na die onderbreking leek het even wat beter te gaan met Nederland, maar de ploeg ging uiteindelijk rusten met een achterstand van 18-13. Na rust bleven de verhoudingen ongeveer gelijk. Rusland sneed vrij makkelijk door de Nederlandse dekking en bleef doelpunten maken. Nederland speelde wel heel aardig, wist ook vaker te scoren, maar slaagde er niet in aan te haken. Lois Abbingh onderscheidde zich met tien treffers, waarvan vijf uit een strafworp. Angela Malestein en Danick Snelder maakten ieder vier goals. Dat was niet genoeg om de ruime nederlaag te voorkomen.

Oranje verlaat het EK met een teleurstellende balans. De ploeg wist slechts drie wedstrijden te winnen en leed vier nederlagen. Het was de eerste keer na zes grote kampioenschappen dat het Nederlands vrouwenteam niet de laatste vier haalde. Op vijf van die zes toernooien was er zelfs een medaille: zilver WK 2015, zilver EK 2016, brons WK 2017, brons EK 2018 en goud WK 2019.

De halve finales worden later op de vrijdag nog gespeeld. Frankrijk - Kroatië begint om 18.00 uur, om 20.30 staat Noorwegen - Denemarken op het programma.