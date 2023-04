Handbalsters verslaan Zweden in oefenwedstrijd, Malestein en Dulfer scoren erop los in Almere

Honkbal­lers Japan verslaan titelverde­di­ger VS en winnen World Baseball Classic

Japan heeft voor de derde keer de World Baseball Classic (WBC) gewonnen. In de finale waren de Japanse honkballers te sterk voor de Verenigde Staten (3-2). De VS wonnen in 2017 de vorige editie van de prestigieuze WBC, het enige honkbaltoernooi waar ook de profs uit de Major League aan meedoen.