Handboogschutter Wijler naar finale op EK, Van den Berg vroegtijdig uitgeschakeld

Wijler is de nummer drie van de wereld, zijn komende tegenstander Olaru bezet een bescheiden 67e plaats. Wijler was het toernooi na twee byes begonnen in de derde ronde en versloeg achtereenvolgens de Belg Jarno De Smedt, de Fin Samuli Piippo en de Oekraïner Oleksi Hoenbin. De 21-jarige Limburger was in de halve finales met 6-4 te sterk voor de Oekraïner Heorhi Ivanitski.