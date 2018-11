Harden op tijd bij de les bij Houston Rockets

Basketballer James Harden had in de Amerikaanse profcompetitie NBA met 22 punten een belangrijk aandeel in de zege van Houston Rockets op Denver Nuggets, 109-99. Opvallend was dat de sterspeler verreweg de meeste punten, 19, in de tweede helft maakte. Hij had ook nog eens elf assists.