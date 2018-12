Harden stuwt Houston Rockets omhoog

De 29-jarige Harden verkeert in blakende vorm. Vorige week had hij met 50 punten een reusachtig aandeel in de winst op Los Angeles Lakers, de ploeg van LeBron James. Tegen Portland Trail Blazers en Memphis Grizzlies gooide hij respectievelijk 29 en 32 punten bij elkaar. Harden, de meest waardevolle speler (MVP) in de NBA van afgelopen seizoen, werd daarom uitgeroepen tot speler van de week in de Amerikaanse topcompetitie.



Met vijftien zeges tegenover veertien nederlagen staat Houston Rockets, dat bezig is aan een wisselvallig seizoen, nu op de tiende plaats in het westen. Titelhouder Golden State Warriors (21-10) versloeg Memphis Grizzlies met 110-93. Stephen Curry kwam tot 20 punten en doorbrak daarmee als vijfde speler ooit van de Warriors de grens van 15.000 punten in zijn carrière.