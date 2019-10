Harden uitblinker bij Rockets, Curry breekt hand

Video Eerste zege voor veelvraat Golden State Warriors

29 oktober Golden State Warriors heeft dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Onder aanvoering van Stephen Curry wonnen de Warriors met 134-123 bij New Orleans Pelicans. De club die de afgelopen vijf seizoenen steeds in de finale van de NBA stond, was het seizoen begonnen met forse nederlagen tegen Los Angeles Clippers (122-141) en Oklahoma City Thunder (92-120).