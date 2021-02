Hashimoto volgt seksistische Mori op als voorzitter organisatiecomité Tokio

Oud-olympiër Seiko Hashimoto (56) is benoemd tot nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio. Ze volgt oud-premier Yoshiro Mori op. De 83-jarige Japanner trad eind vorige week terug nadat ophef was ontstaan over enkele vrouwonvriendelijke uitspraken die hij kort geleden had gedaan.

Hashimoto was al olympisch minister en sinds 2019 in het kabinet ook verantwoordelijk voor emancipatiezaken. Daar stopt ze nu mee. ,,Ik ga geen enkele inspanning uit de weg om van de Spelen in Tokio een succes te maken”, zei de oud-schaatsster donderdag. De 56-jarige Japanse sportgrootheid zou eerder deze week nog hebben getwijfeld over de functie van voorzitter van het organisatiecomité.

Hashimoto behaalde olympisch brons op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van Albertville in 1992. Ze werd enkele dagen voordat de Zomerspelen van 1964 in Tokio van start gingen geboren en vernoemd naar de olympische vlam. Nadien deed ze haar voornaam in haar sportcarrière alle eer aan. Ze nam tussen 1984 (Sarajevo) en 1996 (Atlanta) als schaatsster en als wielrenster zeven keer deel aan de Olympische Spelen. Daarmee heeft ze bij de vrouwen nog altijd het Japanse record in bezit voor het aantal olympische deelnames.

Een voorname taak van Hashimoto is het vergroten van het draagvlak voor de Olympische Spelen onder de Japanse bevolking. Het IOC en de Japanse regering willen het uitgestelde evenement komende zomer (23 juli - 8 augustus) onder een streng coronaprotocol alsnog afwerken. Uit peilingen blijkt dat 80 procent van de Japanners daarop tegen is.

Mori trad vorige week terug nadat de roep om zijn vertrek steeds luider was geworden. De voormalig premier van Japan had onder meer gezegd dat vrouwen tijdens vergaderingen veel te lang praten en uitte daarover zijn irritatie. ,,Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter, die later tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aanbood. Het IOC noemde de uitspraken “ongepast” in een tijd waarin het streven naar gendergelijkheid centraal staat.