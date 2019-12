Hassan kiest voor WK halve marathon

De keuze voor de weg betekent dat Hassan de WK indoor in het Chinese Nanjing begint maart overslaat. Bij de vorige WK indoor twee jaar geleden behaalde ze brons op de 1500 meter, in 2016 won ze het indoorgoud op deze afstand.



Hassan, die afgelopen zomer goud won op de 1500 en 10.000 meter bij de WK outdoor in Doha, is in het bezit van het Europees record op de 21,1 kilometer met een tijd van 1.05.15, gelopen in 2018 in Kopenhagen. Ze deed in oktober in Valencia een aanval op het wereldrecord, maar kwam in die race twee keer ten val.



Eerder gaf sprintster Dafne Schippers te kennen de WK indoor in Nanjing eveneens over te slaan. Hordeloopster Nadine Visser reist wel al naar China.