Hassan niet bij FBK Games vanwege knieproblemen

Waterpolo­sters pakken groeps­winst World League na winst op China

16:02 De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun derde en laatste poulewedstrijd in de superfinale van de World League gewonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was met 10-7 te sterk voor gastland China en eindigde daardoor als eerste in de groep. Oranje versloeg eerder Australië en Spanje.