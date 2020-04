Hassan zit vast in Ethiopië: ‘Sifan is een zelfstandige tante, die redt zich wel’

Hassan besloot vervolgens in haar Afrikaanse geboorteland te blijven om door te trainen, maar kan daar nu niet meer weg. Eerdere visumproblemen om te reizen naar Amerika, waar ze al een paar jaar traint, zijn volgens haar management opgelost. Maar vliegen naar Amerika is geen optie nu. ,,En je moet je ook afvragen of ze nu heel de wereld rond moet willen reizen”, reageert Jos Hermens, van Global Sports. ,,Ze traint normaal nabij Seattle (Portland, red.) en dat is een van de brandhaarden in de VS nu.”

Dan zijn de omstandigheden in Ethiopië beter, weet Hermens. ,,Ze verblijft daar op hoogte, heeft er de ruimte en kan best prima trainen in bijvoorbeeld de bossen. Ze mist natuurlijk haar coach, maar ze past goed op zichzelf. Het is ook niet dat ze nu ergens voor traint, zonder evenementen op de kalender. Het is vooral onderhouden. Daarvoor zit ze prima, daar. Af en toe hebben we contact en dan stuurt ze een duimpje omhoog. Sifan is een zelfstandige tante, die redt zich echt wel.”