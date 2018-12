Havenga verkozen tot beste waterpolocoach ter wereld

Springrui­ter Smolders komt niet verder dan derde plek

17:55 Springruiter Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen genoegen moeten nemen met de derde plaats. De 38-jarige ruiter uit Lage Mierde, vorig jaar winnaar in de Belgische stad, bleef in de barrage met vier combinaties foutloos. De Duitser Christian Ahlmann en Kevin Staut uit Frankrijk waren echter sneller.