HC Den Bosch houdt dankzij Sanne Koolen zicht op 25ste finale op rij

Een nieuw format is bedacht voor de play-offs om de landstitel. Geen best-of-three-serie, maar een tweeluik, zoals het Europees voetbal dat ook kent waarna dus de balans wordt opgemaakt. Het duel is na een gelijkspel gewoon afgelopen. Geen shoot-outs meer in dat geval.

Dat HC Den Bosch in de finale van de play-offs staat is al 24 jaar een zekerheid. De hockeysters grepen 21 keer de landstitel, meer dan welke club ooit (Amsterdam werd 20 keer landskampioen). Maar of het ook dit jaar gaat gebeuren, is de grote vraag na het optreden in Amstelveen.

Van honger naar prijzen was in het eerste half uur niets terug te zien. Geen kans in de eerste helft, ook geen strafcorner, terwijl Amsterdam de tegenstander in leven liet door de mogelijkheden en strafcorners niet te benutten. Na rust deed Marijn dat alsnog: 1-0.

Sanne Koolen redde HC Den Bosch met strafcornervariant: 1-1. De return aan de Oosterplas belooft een spektakelstuk te worden en een nieuwe finale, de 25ste sinds 1998, zit er nog altijd in.