Heemskerk en Toussaint overtuigen in series

Schippers en Hassan slaan WK indoor over, Visser gaat wel

6 december De WK indoor in het Chinese Nanjing zullen door veel Nederlandse atletiektoppers worden overgeslagen. Het toernooi, gehouden van 13, 14 en 15 maart, past niet in de schema’s van Dafne Schippers en Sifan Hassan richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Nadine Visser wil wél naar Nanjing.