Heimwee naar oude opzet bij Sportgala: ‘Ik denk dat sport gevierd moet worden’

De Russische motorcros­ser Evgeni woont in Geldrop, maar komt niet aan de bak: ‘Sommige mensen denken dat alle Russen slecht zijn’

Een paria in de motorcross. Zo voelt Evgeni Bobrisjev zich. Vanwege zijn Russische paspoort komt hij nergens aan de bak. Ook al is hij ingeburgerd in Geldrop met vrouw en kinderen. Hij is zelfs bang om in winkels zijn moedertaal te spreken tegen zijn dochtertje. ,,Je weet nooit wat gekke mensen doen. Er zijn er die denken dat alle Russen slecht zijn.”

27 november