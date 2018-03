Heiner start sterk bij open EK in Cadiz

MM-vechter uit Mierlo beleeft droom debuut in Bochum

11:18 Pim Kusters heeft zaterdag in Bochum zijn visitekaartje afgegeven in zijn profdebuut door al na 81 seconden te winnen. Voor de MMA-vechter uit Mierlo was dit zijn eerste optreden als prof, die in 2016 zijn amateurcarrière afsloot.