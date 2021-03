Hendriks doet oproep aan Rutte en Kaag: ‘Er moet meer aandacht voor sport komen’

OS Berlijn 2036? Duitsland denkt aan kandidaat­stel­ling 100 jaar na beruchte Na­zi-Spe­len van Berlijn

13 maart De voorzitter van het Duitse parlement, Wolfgang Schäuble, ziet het wel zitten: 100 jaar na de beruchte Olympische Spelen van Berlijn 1936 weer het mondiale sportevenement in zijn land. ,,Laten we in ieder geval discussiëren over de vraag of we precies 100 jaar na 1936 weer de Spelen kunnen houden in Berlijn of elders in het land, om de wereld te laten zien: dit is een heel ander Duitsland”, zegt Schäuble in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.