Herlings nadert rentree: ‘Verwacht over circa een maandje terug te zijn’

De eerstvolgende Grand Prix in de MXGP-klasse is op 12 mei in Lombardije. Of Herlings dat al gaat halen? Hij sluit het op voorhand nog niet uit. Maar: ,,Dat gaat heel kort dag worden. Wat ik zei: de dokter vertelt me vrijdag meer.” Eén week later, op 19 mei, staat de GP in Portugal op de rol. Dan is een rentree waarschijnlijker. Of hij dan al mee om de prijzen zal strijden, is de vraag. ,,Je moet het niet onderschatten als je er zo lang uit bent geweest.”