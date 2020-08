Herlings ziet concurrent vallen en vergroot voorsprong in WK-stand

De Sloveen, die bij aanvang van de GP slechts vier punten achter Herlings stond, kwam net als de KTM-coureur vast te staan achter een startongeluk. Even later kwam hij opnieuw ten val en leek hier dermate veel schade bij te hebben opgelopen dat het nodig bleek om af te stappen. De vraag is of Gajser een zware blessure op heeft gelopen.

Herlings moest zich van achteraan terug zien te vechten en had daarbij meer geluk. De crosser uit Oploo is nog niet helemaal de onoverwinnelijke Herlings die hij eerder was, maar desalniettemin kwam hij snel naar voren. Door wat foutjes van anderen kreeg Herlings zelfs een podiumplek in de schoot geworpen, waar hij eerder op P5 leek te blijven steken.

Uiteindelijk eindigden alleen Tony Cairoli en Romain Febvre voor Herlings, die Jeremy Seewer en Jeremy van Horebeek achter zich liet. Glenn Coldenhoff werd zevende, achter Clément Desalle en voor Arminas Jasikonis, Arnaud Tonus en Brian Bogers. De Eindhovenaar had een voortreffelijke start en reed lang op de vierde plaats. Calvin Vlaanderen moest het na een sterke kwalificatie (derde tijd) doen met een vijftiende plaats. Ook Vlaanderen was betrokken bij het ongeluk na de start.

Van de Moosdijk opnieuw tweede in MX2

Voor Roan Van de Moosdijk was er opnieuw een sterk optreden in de MX2. De 19-jarige coureur van F&H Kawasaki werd tweede. Van de Moosdijk had in de ochtend de snelste tijd neergezet, maar kon dit niet omzetten in een kopstart. Door een stevig en solide tempo te rijden kon hij kampioenschapsleider Tom Vialle en teamgenoot Mathys Boisrame voorblijven. Jago Geerts pakte de manchezege.