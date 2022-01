Het gesjeesde leven van Nicolien Sauerbreij: ‘Ik kreeg na Vancouver bizarre verzoeken’

EK in eigen land moet Nederlands zaalvoet­bal impuls geven: ‘Trots op wat er staat, een soort NBA-set­ting’

Dat het EK Futsal woensdag in Amsterdam van start gaat zonder publiek is een tegenvaller voor de organisatie. ,,Toch denken we ook zonder publiek op de tribunes de gestelde doelen te kunnen behalen’’, zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. ,,Op 25 januari is er weer een persconferentie van het kabinet. We hopen daarna de kaartverkoop weer op te kunnen starten.’’

17 januari