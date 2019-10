Het openhartige verhaal van Verona van de Leur: ‘Ik moest kiezen: honger of strafblad’

De Witte niet naar finale 400 meter: ‘Balen, ik had daarbij moeten staan’

1 oktober Lisanne de Witte is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de 400 meter bij de WK atletiek in Doha. De atlete uit Heiloo eindigde in haar heat van de halve finales als vijfde in 51,41. Klassering en tijd betekenden uitschakeling. De Witte was bijna 2 seconden langzamer dan topfavoriete Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, die zich overtuigend als snelste voor de finale plaatste in 49,66.