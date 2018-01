Hirscher en Shiffrin woedend om sneeuwbalincident Schladming

,,Het kan me niet schelen wie je bent, voor wie je juicht of wat je nationaliteit is, maar sneeuwballen gooien naar racensde skiërs is niet alleen afschuwelijk, maar ook gevaarlijk. Get a life!'', twitterde de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.



Hirscher, die onder het kunstlicht op de Oostenrijkse piste zijn zesde seizoenszege, behaalde, verontschuldigde zich voor het wangedrag van zijn landgenoten bij Kristoffersen. ,,Beschamend'', verzuchtte de winnaar. Kristoffersen kwam met vuurspuwende ogen en woedend over de finish. Hij reageerde nog niet op het incident. Twitteraars weten de onsportieve acties aan het moment van de wedstrijd in Schladming, in de avonduren. Fans kunnen zich zodoende gedurende de dag volgooien.