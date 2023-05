Historische finaleplaats voor Denver Nuggets ondanks uitblinkersrol LeBron James

De basketballers van de Denver Nuggets hebben zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de finale van de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg was in de eindstrijd van de Western Conference opnieuw te sterk voor het Los Angeles Lakers van LeBron James (111-113) en boekte in de best-of-seven series zo een klinkende zege: 4-0.

LeBron James zorgde er met een sterk begin aan de wedstrijd nog voor dat het erop leek dat de Lakers toch een inhaalreeks in de serie konden gaan inzetten. De 38-jarige Amerikaan maakte in de eerste helft 31 van zijn 40 punten, waardoor de thuisploeg halverwege 15 punten voor stond. In het tweede kwart breidde de club uit Los Angeles die voorsprong zelfs uit, waarmee een overwinning voor de Lakers in de maak leek.

In dat geval had er een vijfde wedstrijd in de best-of-seven series gevolgd. Die kwam er niet, want de Nuggets herstelden zich in het derde en vierde kwart. Aan de hand van tweevoudig MVP Nikola Jokic (30 punten, 14 rebounds en 13 assists), die een triple-double noteerde, liepen de Nuggets uiteindelijk weg bij de Lakers. James eindigde op 40 punten en 10 rebounds, maar het bleek dus onvoldoende voor de zege.

Volledig scherm Nikola Jokic © Getty Images via AFP

,,We geven niet op”, zei Jokic tegen het Amerikaanse ESPN. ,,Ik heb dit de afgelopen vijf jaar gezegd, als we slecht of goed waren. We moeten niet opgeven. Dat is wat ons vandaag lukte. In de tweede helft draaiden we de boel om en ging iedereen ervoor.”

In de eindstrijd treffen de Nuggets Miami Heat of Boston Celtics. De club uit Miami heeft een 3-0 voorsprong in de best-of-seven series en nog één zege nodig om de finale te halen.