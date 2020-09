Hockey gebruikt coronatijd om te experimenteren met entreegeld

Meerdere clubs hebben de entreekaarten ingevoerd om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Een aantal daarvan geeft aan dit te gebruiken als pilot om ook zodra de coronamaatregelen niet meer noodzakelijk zijn geld te vragen voor de topwedstrijden.



Rotterdam was de eerste club die toegangskaarten voor de wedstrijden van beide eerste teams invoerde. Het handhaven van de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, waren aanvankelijk de aanleiding. ,,Maar we gaan kijken hoe het betalen voor hoofdklassewedstrijden uitpakt. Tot nu toe geven we onze topwedstrijden eigenlijk gratis weg”, zegt een woordvoerder van de club.

Consumptie

Om de heren en dames te zien spelen, betalen volwassenen in Rotterdam vijf euro, kinderen betalen de helft. Bij HGC krijgen toeschouwers voor hetzelfde bedrag nu nog een consumptie. ,,De voornaamste reden dat we het nu hebben ingevoerd is dat we mensen geregistreerd willen hebben die op onze club komen. Als dat vervalt, gaan we kijken of het doorgaat, waarbij ook de financiële stand van zaken invloed kan hebben”, zegt een woordvoerder van de Haagse vereniging.

Andere clubs voeren een milder entreebeleid, maar sluiten een blijvende kaartverkoop niet uit. Bij Bloemendaal is voor een plekje langs de lijn een vrijwillige donatie mogelijk om tegemoet te komen in de extra kosten voor beveiliging en hekken. ,,Voorlopig zijn we niet van plan om geld te vragen, de eerste seizoenshelft zal in ieder geval via een vrijwillige bijdrage blijven gaan”, zegt een woordvoerder. Ook de penningmeester van Kampong, Cees Vernooij, zegt ‘voorlopig niet voornemens’ te zijn het entreegeld van vijf euro door te blijven voeren en dit los te zien van de extra maatregelen nu. Een woordvoerder van Hurley geeft aan dat “de vraag open staat of de kaartverkoop na corona doorgaat”.

Uitzondering

Tot nu toe gaf het reglement van de hockeybond (KNHB) geen ruimte om het invoeren van toegangskaarten door te voeren, maar vanwege de coronamaatregelen is er een uitzondering gemaakt. ,,Het reglement is aangepast omdat kaartverkoop een middel kan zijn om de toeschouwerscapaciteit en -stromen in goede banen te kunnen leiden. Verenigingen maken bovendien ook extra kosten om aan de op dit moment geldende maatregelen te kunnen voldoen”, aldus een woordvoerder. De KNHB wil nog niet ingaan op de situatie na coronatijd en zegt dat de ‘de aanpassing is gericht op de actuele situatie’.

Het invoeren van toegangskaarten is een discussie die al jaren wordt gevoerd binnen het hockey. De sport staat bekend om zijn familiaire karakter waarmee entreegeld een afbreuk zou doen aan de open sfeer. Aan de andere kant klinkt het geluid dat het kan helpen om professionalisering in de sport door te voeren. Voetbal wordt daarbij als voorbeeld genoemd, waar al op veel lagere niveaus toegangskaarten worden verkocht voor wedstrijden van het eerste team.