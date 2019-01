Hockeybond moet schuiven na wegvallen Pakistan

,,Ook wij werden verrast door het bericht dat Pakistan zijn eerste wedstrijden niet kan spelen’', zegt Erik Gerritsen, directeur van de KNHB. ,,De FIH besloot hierop Pakistan uit de competitie te nemen. Wij waren echter al met Kampong in gesprek over meerdere wedstrijden in Utrecht. Het is de wens van de KNHB om met de Nederlandse teams jaarlijks op verschillende locaties in het land te spelen. Daarom verplaatsen we nu twee wedstrijden van Amsterdam naar Utrecht. Daardoor kunnen de hockeyfans uit de omgeving van Utrecht toch Oranje zien spelen in hun eigen regio.’’