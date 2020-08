Hockeybondscoach Kruis staat voor ‘duivels dilemma’: naar Minsk of juist niet?

Sifan Hassan stapt uit op 5000 meter bij rentree

14 augustus Sifan Hassan is uitgestapt in haar eerste wedstrijd van dit jaar. Ze gaf op in de 5000 meter bij de Diamond League in het Stade Louis II van Monaco. De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter staakte de strijd na 4000 meter. Ze lag in vierde positie.