Hockeyers beginnen Champions Trophy met verlies tegen Argentinië

De Nederlandse hockeyers zijn voor eigen publiek in mineur begonnen aan de 37ste en laatste editie van de Champions Trophy. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in Breda met 2-1 van olympisch kampioen Argentinië. In de laatste minuut maakte de 36-jarige Matias Paredes het winnende doelpunt.

Nederland won vorig jaar in Londen tijdens de Hockey World League nog met 6-1 van Argentinië, dat na de verrassende triomf bij Rio 2016 bezig is om de verouderde selectie te verjongen. De Zuid-Amerikaanse ploeg van de nieuwe bondscoach German Orozco telt in Breda liefst negen dertigers.

Nederland, met Sam van der Ven in het doel, had de hele wedstrijd een flink overwicht. Oranje verzuimde echter in het aanhoudende offensief legio kansen te benutten. Argentinië was feitelijk alleen beter in de afronding.

De eerste grote kans was voor Jeroen Hertzberger, die vorige week tegen Frankrijk zijn tweehonderdste interland speelde. Hij knalde de bal in fraaie positie over het doel. Kort daarna was het alsnog raak voor Oranje. Mirco Pruyser tikte van dichtbij in op een strakke pass van Lars Balk (1-0).

In het tweede kwart kreeg Nederland de eerste strafcorner. Het schot van Sander Baart werd gekraakt waarna de Argentijnse afweer de rebound van Bob de Voogd eveneens nog net blokkeerde. Oranje moet het in Breda zonder strafcornerspecialist Mink van der Weerden (enkelblessure) doen. Ook Billy Bakker (vaderschap) en Sander de Wijn (studie) ontbreken voor eigen publiek in de Nederlandse selectie.

Aanvoerder Seve van Ass kwam uit de tweede en derde strafcorner evenmin tot scoren. Argentinië benutte in de 34ste minuut meteen de eerste strafcorner. Specialist Gonzalo Peillat klopte Van der Ven met een hard schot: 1-1. Daarna lieten met name De Voogd, Glenn Schuurman en Thierry Brinkman grote kansen liggen. Paredes sloeg in de slotfase wel toe: 2-1.