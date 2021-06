Hockeyers Oranje na zinderende shoot-outs tegen België naar EK-finale

Door Rik Spekenbrink



Met een A4’tje in de ene hand en zijn stick en helm in de andere sjokte goalie Pirmin Blaak naar zijn post. Of het vel papier alle Belgische geheimen over de shoot-outs bevatte, moet later blijken. Maar Blaak hielp zijn ploeg donderdagavond wel naar de EK-finale. Hij wist drie nemers tot een fout te dwingen, in een zinderende serie waarin de videoscheidsrechter het druk had en Max Caldas een schietgebedje richting de hemel deed.

Revanche bestaat niet, zegt de bondscoach altijd. Toch gingen de gedachten bij velen terug naar 2018, toen België de WK-finale in India besliste via de shoot-outs. Nu waren de rollen omgedraaid. Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam en Jorrit Croon scoorden, tegenover alleen Felix Denayer bij de Belgen.

Volledig scherm Jorrit Croon. © AP De winst op België was goed voor meer dan alleen een plek in de finale. Als regerend Europees en wereldkampioen en recent nog winnaar van de Pro League, groeiden de ‘Red Lions’ de afgelopen jaren uit tot de te kloppen ploeg in het mannenhockey. Juist in eigen huis, het Wagenerstadion was gevuld met 2700 fans, kon Nederland zich eigenlijk niet nog een nederlaag tegen de zuiderburen permitteren. Dan was de ploeg van bondscoach Max Caldas over een paar weken toch met een enigszins gebutst vertrouwen in het vliegtuig naar Tokio gestapt.

Nederland en België hadden niet helemaal dezelfde intenties, deze week in Amstelveen. Bij de ploeg van de Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod stond het EK nog meer in het teken van de Spelen. Daar werd België vijf jaar geleden in Rio de Janeiro tweede. Met inmiddels meerdere titels op zak, resteert alleen nog de belangrijkste prijs. Nederland kan het zich niet permitteren om een EK als oefentoernooi te gebruiken, zeker niet in eigen land. Wel maakte Caldas zijn olympische selectie al in een vroeg stadium bekend, enerzijds om rust te creëren, anderzijds om met de Tokio-groep al tijdens het EK gericht aan de slag te kunnen.

Pirmin Blaak

Maar uiteraard wilde ook België de halve finale graag winnen. Het was in het doelpuntloze eerste kwart ook de meest dreigende ploeg. Doelman Pirmin Blaak moest twee keer in actie komen om een doelpunt te voorkomen. Aan de andere kant versierde Nederland wel een strafcorner, die naast werd gepusht, maar kwam het verder nauwelijks door de Belgische verdediging. Het tweede kwart was qua spelbeeld iets meer in evenwicht, maar meer dan een bal voorlangs van Thierry Brinkman kon Nederland in de vijandige cirkel niet uitrichten. België was wat doortastender, zonder veel doelkansen te creëren. Maar waar duels tussen beide landen soms verzanden in schaakhockey, was het nu intens en aantrekkelijk.

Volledig scherm Cedric Charlier van België in duel met Justen Blok. © ANP In het derde kwart werd het zelfs wat vijandig, inclusief een heus opstootje, nadat Sander de Wijn het aan de stok kreeg met een tegenstander. Het stond toen overigens al 0-1. Glenn Schuurman, die zijn 150ste interland speelde, passte de bal slordig in de stick van Gauthier Boccard. Die bracht hem met één snelle tik bij Nicolas de Kerpel, die vogelvrij en één tegen één met Blaak beheerst scoorde.

Nederland ging driftig op zoek naar de gelijkmaker, maar speelde soms te slordig en leek zich te verliezen in discussies met de scheidsrechters. De tijd begon te dringen, maar de 1-1 kwam op tijd. Seve van Ass was scherp toen een Belg even de bal kwijt was, ging de één twee aan met Thierry Brinkman en rondde daarna zelf hard en fraai af in de verre hoek. De frustratie en opluchting spatten eraf, maar één minuut later was het alweer 1-2, toen Alexander Hendrickx een strafcorner benutte. Oranje kon opnieuw beginnen, maar kwam weer langszij. Jip Janssen benutte de vierde Nederlandse strafcorner, die onder doelman Vanasch door glipte.

Shoot-outs dus. Blaak kwam één keer te snel uit zijn doel, maar toen hij ook de herkansing van Denayer keerde, mocht Jorrit Croon de beslissende maken. Hij scoorde, sloeg de handen voor zijn ogen en werd omver gelopen door zijn euforische ploeggenoten.

Volledig scherm Keeper Pirmin Blaak redt op een inzet van Simon Gougnard. © AP Volledig scherm © ANP