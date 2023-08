Hockeyers voor zevende keer Europees kampioen na bizarre slotfase vol VAR-momenten

Nederland is voor de zevende keer in de historie Europees kampioen. De hockeyers versloegen Engeland met 2-1 na een zinderende finale, die door onweer drie kwartier werd onderbroken en vol VAR-momenten zat. Naast EK-goud lag er nog een prijs klaar: het olympisch ticket, dat ook is bemachtigd.

Het moet de hockeyers een heerlijk gevoel geven. Zij hoeven zich in de winter niet druk te maken voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Acht landen strijden in Lahore (Pakistan) en Valencia (Spanje) om zes olympische tickets. Die ellende blijft Oranje nu bespaard met het behalen van de Europese titel.

Dus geen zenuwslopende wedstrijden tegen Spanje, Duitsland, België of andere landen waartegen het zomaar mis zou kunnen gaan. Via het OKT plaatste Oranje zich begin 2020 wél voor de Olympische Spelen van Tokio. Nu kan bondscoach Delmée zijn ploeg een jaar lang in alle rust én op zijn manier voorbereiden op Parijs.

Na het spektakelstuk tegen België vrijdagavond, waarop Oranje volgens bondscoach Delmée ‘de slechtste eerste helft in twee jaar tijd speelde’, domineerde Nederland in de finale tegen Engeland, dat gastland Duitsland in de halve finale klopte mets shoot-outs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De hockeyers hadden de rust met een ruimere voorsprong moeten opzoeken. Derck de Vilder benutte een rebound, nadat Terrance Pieters de paal had geraakt: 1-0. Maar ook Thierry Brinkman, Duco Telgenkamp en Thijs van Dam hadden kunnen scoren. Bovendien haalde de Engelse doelman nog een bal van de lijn. Engeland leefde nog.

Beide ploegen waren klaar voor de tweede helft toen het noodweer losbarstte. Ze konden weer naar binnen, nu voor drie kwartier. Maar Nederland domineerde ook na de hervatting en wie anders dan Duco Telgenkamp verdubbelde al glijdend de voorsprong, na misschien wel de mooiste Oranje-aanval van het toernooi: 2-0.

Volledig scherm © ANP / EPA

Zinderende slotfase

Toch werd het nog spannend na de tip-in van Sam Ward: 2-1. Zeker toen de Engelse bondscoach zijn keeper dik acht minuten voor tijd wisselde voor een veldspeler. Op dat moment speelde Oranje twee minuten met een man minder (groen Jonas de Geus). Het publiek schoof naar het puntje van zijn stoel. De Vilder had de finale definitief moet beslissen, maar treuzelde te lang en zijn schot kon nog worden gekeerd.

Dus viel de treffer aan de andere kant volgens een aloude sportwet. Phil Roper frommelde de bal voorbij Maurits Visser: 2-2. Nederland vocht de treffer aan. De videoscheidsrechter bestudeerde het fragment minutieus. Het duurde acht minuten. Eerst was haar oordeel: een geldige goal, vervolgens kwam ze op haar besluit terug en gaf ze een strafbal, die Visser pakte. Wéér een VAR-moment, omdat de Oranje-doelman te vroeg zou hebben bewogen. Ja, dus. Nicholas Bandurak kreeg een herkansing. Wéér won Visser het spel. Opnieuw vocht Engeland aan. Nu zonder succes.

Volledig scherm © Pro Shots / Bart Scheulderman

Met vechtersmentaliteit worstelde Oranje zich naar het einde. De hockeyers weerstonden de Engelse druk en strafcorners. Zo verzekerden zij zich van de Spelen en kroonden zij zich na een heerlijke finale voor de zevende keer tot Europees kampioen. En dat zelfs zonder een van de dertien strafcorners gedurende het toernooi te benutten.

Brons voor België

Het brons ging eerder op de dag naar België. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel won de troostfinale van wereldkampioen Duitsland met 2-0.



België, dat in de halve finale had verloren van Nederland, opende in het eerste kwart de score via Nelson Onana. Florent Van Aubel maakte vlak voor rust de 2-0 namens de olympisch kampioen.

Bekijk hier onze sportvideo's

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.